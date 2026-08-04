        Економіка

        Wildberries намагається сховатися від українських дронів у Казахстані: триває масштабне будівництво складів

        Галина Шподарева
        4 Серпня 2026 11:30
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        Wildberries будує у Казахстані склади площею близько 260 тис. кв. м / Фото: РосЗМІ
        Wildberries будує у Казахстані склади площею близько 260 тис. кв. м / Фото: РосЗМІ

        Російська компанія Wildberries будує в Казахстані склади в Астані та Алмати загальною площею близько 260 тисяч квадратних метрів. Ввести об’єкти в експлуатацію планують у першому кварталі 2027 року.

        Про це повідомляє пропагандистська агенція ТАСС з посиланням на міністра торгівлі та інтеграції Казахстану Армана Шаккалієва.

        За його словами, зараз компанія орендує близько 46 тис. кв. м складських площ у республіці.

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        В Алмати Wildberries будує комплекс площею близько 160 тис. кв. метрів. Ще 100 тисяч кв. метрів складських приміщень зводять в Астані.

        Шаккалієв зазначив, що ці проєкти є частиною планів із розвитку місцевої філії Wildberries.

        Він також уточнив, що робота над будівництвом складів компанії в Казахстані триває вже кілька років. Загальна площа двох об’єктів становитиме близько 260 тис. кв. метрів.


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