        Суспільство

        У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

        Галина Шподарева
        4 Серпня 2026 11:24
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        У Києві та у Львівській області обмежили рух великогабаритного транспорту / Фото: Патрульна поліція
        У Києві та у Львівській області обмежили рух великогабаритного транспорту / Фото: Патрульна поліція

        4 серпня у Києві запровадили обмеження руху вантажного транспорту через спеку. Заборона діє за температури повітря +28 °C і вище.

        Про це повідомили в патрульній поліції Києва.

        Обмеження ввели для збереження дорожнього покриття під час високої температури. Заборона на рух у спекотну погоду стосується машин фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь понад 7 тонн.

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        Водії вантажівок можуть перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. Про скасування обмежень повідомлять додатково.

        Аналогічні обмеження діють також і у Львівській області.


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