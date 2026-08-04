У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

4 серпня у Києві запровадили обмеження руху вантажного транспорту через спеку. Заборона діє за температури повітря +28 °C і вище.
Про це повідомили в патрульній поліції Києва.
Обмеження ввели для збереження дорожнього покриття під час високої температури. Заборона на рух у спекотну погоду стосується машин фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Водії вантажівок можуть перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. Про скасування обмежень повідомлять додатково.
Аналогічні обмеження діють також і у Львівській області.