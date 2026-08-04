        Суспільство

        Росія запустила по Україні “Іскандер” та 136 дронів: ППО знешкодила 117 цілей

        Галина Шподарева
        4 Серпня 2026 08:20
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        Робота МВГ / Фото: vechirniy.kyiv.ua
        Робота МВГ / Фото: vechirniy.kyiv.ua

        У ніч проти 4 серпня Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 136 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 117 дронів, водночас зафіксовано влучання ракети та 14 БпЛА.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 3 серпня РФ атакувала Україну балістичною ракетою “Іскандер-М” із Ростовської області та 136 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Орел, Міллєрово, ТОТ Донецьк, Чауда, Гвардійське ТОТ АР Крим.

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        Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 117 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.


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