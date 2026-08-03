Сили оборони знешкодили 163 повітряні цілі ворога, зафіксовано влучання на 13 локаціях

У ніч на 03 серпня (з 18:00 02 серпня) противник атакував 181-м ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 163 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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“Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.