Генштаб: Росія за добу втратила 1390 військових і 80 артсистем

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 3 серпня орієнтовно становлять 1 450 510 військовослужбовців.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу російська армія втратила 1390 військових, один танк, п’ять бойових броньованих машин, 80 артилерійських систем, вісім реактивних систем залпового вогню та чотири засоби протиповітряної оборони.

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Також українські військові знищили 1657 безпілотників оперативно-тактичного рівня, чотири наземні робототехнічні комплекси, 485 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і шість одиниць спеціальної техніки.

Загальні втрати Росії у техніці від 24 лютого 2022 року орієнтовно становлять:

12 232 танки;

25 075 бойових броньованих машин;

47 276 артилерійських систем;

1996 РСЗВ;

1533 засоби ППО;

439 літаків;

354 гелікоптери;

2112 наземних робототехнічних комплексів;

440 948 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

5007 крилатих ракет;

34 кораблі та катери;

два підводні човни;

129 438 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4492 одиниці спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.