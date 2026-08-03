Румунія намагається змінити русло Дунаю за допомогою вибухів

У Румунії військові проводять операцію з часткового перенаправлення течії Дунаю, щоб забезпечити водою атомну електростанцію «Чернавода» та зберегти в роботі один із її реакторів. Необхідність втручання виникла через історично низький рівень води в річці на тлі посухи.

Про це повідомляє Digi24.

У районі рукава Бала фахівці провели два контрольовані вибухи, намагаючись зруйнувати скелю Пиржоая, яка впливає на розподіл течії. Під час першого підриву використали два кілограми вибухівки, під час другого — 30 кілограмів. Заряди встановили у трьох місцях на глибині шести метрів.

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Спочатку військові розраховували роздробити скелю після двох вибухів, однак порода виявилася міцнішою, ніж очікувалося. Водолази Військово-морських сил мають оцінити результати випробувань, після чого операцію продовжать у понеділок із поступовим збільшенням потужності зарядів.

Міністерство оборони Румунії залучило до робіт понад 100 військовослужбовців і 16 одиниць техніки. Заплановано ще три контрольовані підриви із зарядами великої потужності.

Метою операції є перенаправлення частини води з рукава Бала до Старого Дунаю, звідки вода надходить до каналу, що живить АЕС «Чернавода».

Після підривів влада також планує встановити чотири баржі, завантажені приблизно 500 тоннами каміння. Вони мають допомогти спрямувати більший обсяг води в потрібному напрямку. На окремій ділянці вже розпочали днопоглиблювальні роботи.

Влада попереджає, що операція є складною і не гарантує бажаного результату. На її проведення уряд виділив сім мільйонів леїв.

За даними Digi24, витрата води на вході Дунаю до Румунії в районі Базіаша знизилася до 1590 кубометрів за секунду за багаторічного середнього показника 4700 кубометрів за секунду. Через обміління на окремих ділянках річки виникли проблеми із судноплавством, а баржі та круїзні судна сідають на мілину.

Скорочення рівня води також посилило тиск на енергосистему Румунії. Міністерство енергетики закликало великих промислових споживачів добровільно переносити виробництво з вечірніх годин на денні, щоб зменшити навантаження на мережу. У разі критичного дефіциту електроенергії влада не виключає тимчасового відключення великих підприємств.

Низький рівень Дунаю також впливає на виробництво електроенергії у сусідніх країнах. На гідроенергетичному комплексі «Залізні ворота» виробництво значно скоротилося, а в Угорщині повідомили про загрозу зупинки всіх чотирьох реакторів АЕС «Пакш».