Китайські військові використовували моделі OpenAI та Anthropic для розвитку оборонного ШІ — Reuters

Китайські військові дослідники використовували результати роботи провідних американських моделей штучного інтелекту від OpenAI та Anthropic для навчання власних систем, призначених для розвитку оборонних можливостей Китаю.

Про це пише Reuters, яке проаналізувало понад 80 китайських наукових робіт і патентів.

Документи свідчать, що пов’язані з Народно-визвольною армією Китаю установи широко застосовують так звану дистиляцію моделей. Цей метод передбачає використання відповідей потужної ШІ-системи для навчання меншої спеціалізованої моделі, яку можна запускати локально без значних обчислювальних ресурсів.

Реклама

Реклама

За даними агентства, китайські оборонні установи розглядають американські ШІ-моделі як джерело технічних знань і спосіб скоротити відставання від США. Йдеться, зокрема, про системи спостереження, ведення кібервійни та ухвалення тактичних рішень.

Дослідник Jamestown Foundation Санні Ченг, який проаналізував понад 60 робіт, заявив, що китайські військові науковці намагаються переносити не лише відповіді західних моделей, а й логіку їхніх міркувань у менші системи, які можна контролювати та використовувати всередині країни.

В одній із робіт дослідники підрозділу 96941 Народно-визвольної армії, пов’язаного з військовою розвідкою та кіберопераціями, описали використання GPT-3.5 для обробки чутливого програмного коду.

Через непридатність сторонніх моделей для роботи із засекреченою інформацією GPT-3.5 застосували для створення стислих описів коду. На цих матеріалах навчили китайську модель, здатну працювати всередині військових мереж.

У Північному університеті Китаю, який має тісні зв’язки з оборонною промисловістю, модель Claude 3 Haiku від Anthropic використовували для створення навчальних даних для системи моніторингу соціальних мереж і модерації контенту.

В Anthropic заявили, що не надають комерційного доступу до Claude у Китаї або компаніям, контрольованим Пекіном. У компанії також попередили, що дистильовані моделі можуть втрачати захисні обмеження оригінальних систем.

Окремі дослідження стосувалися використання дистиляції для військових безпілотників. У роботі Національного університету оборонних технологій Китаю описано зменшення моделі обробки зображень для її встановлення на БпЛА. Це дозволяло дронам аналізувати відео, здійснювати навігацію та підтримувати вибір цілей навіть за відсутності зв’язку.

Дослідники Академії військових наук Китаю також запускали модель розпізнавання цілей на тактичному обладнанні під час імітації морських операцій із залученням дронів, кораблів і безпілотних підводних апаратів.

Reuters зазначає, що Китай активно розвиває полегшені моделі та периферійні обчислення на тлі американських обмежень на постачання передових чипів. Такі технології дають змогу запускати ШІ на дронах, супутниках та інших пристроях з обмеженою обчислювальною потужністю.

Водночас експерти наголошують, що дистильовані моделі можуть перейняти лише окремі можливості потужніших систем і не здатні повністю відтворити їхній загальний інтелект.