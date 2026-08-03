Стрілянина на АЗС в Івано-Франківську: поліція затримала підозрюваного у замаху на вбивство

В Івано-Франківську конфлікт між двома чоловіками на автозаправній станції завершився стріляниною. 32-річний місцевий житель отримав два вогнепальні поранення, а 34-річного підозрюваного затримали на місці події.

Про це повідомили в ГУНП в Івано-Франківській області.

Повідомлення про стрілянину надійшло на спецлінію 102 близько опівночі 2 серпня. На місце прибули слідчі, оперативники, криміналісти, патрульні та працівники поліції охорони.

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За даними слідства, між двома місцевими жителями раптово виникла словесна суперечка. Під час конфлікту старший із чоловіків дістав пістолет і двічі вистрілив у свого опонента.

Потерпілий отримав поранення живота та стегна. Його доправили до лікарні та прооперували.

Підозрюваного затримали на місці події. Під час огляду правоохоронці вилучили пістолет ПМ і набої, які направили на судово-балістичну експертизу.

Слідство встановило, що чоловік незаконно придбав, зберігав і носив вогнепальну зброю без передбаченого законом дозволу. Йому повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство. Також вирішується питання про підозру за незаконне поводження зі зброєю. Суд обрав підозрюваному тримання під вартою з можливістю внесення 399 тисяч гривень застави.