        Суспільство

        В Україні дозволили змінювати підставу для відстрочки без припинення її дії

        Галина Шподарева
        3 Серпня 2026 17:45
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        Чинна відстрочка діятиме під час переоформлення: уряд змінив правила / Фото: Міноборони
        Чинна відстрочка діятиме під час переоформлення: уряд змінив правила / Фото: Міноборони

        Військовозобов’язані українці зможуть переоформити чинну відстрочку від призову, якщо в них виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дії наявної відстрочки, тому під час оформлення документів людину не мобілізують.

        Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

        Відповідні зміни ухвалив Кабінет Міністрів. Заяву на переоформлення можна буде подати, якщо з’явилася інша підстава з переліку, визначеного статтею 23 закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

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        Наприклад, людина може мати відстрочку через навчання, але згодом отримати іншу законну підставу — народження третьої дитини, необхідність догляду за родичем тощо.

        Під час переоформлення діятимуть такі правила:

        • доки комісія ухвалює рішення, чинна відстрочка зберігається, крім випадків, коли вона підлягає скасуванню;
        • у разі позитивного рішення попередню відстрочку анулюють лише після внесення нових даних до реєстру “Оберіг”;
        • у разі негативного рішення чинна відстрочка діятиме до завершення визначеного строку.

        Ухвалені зміни також передбачають:

        • подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу “Дія”;
        • автоматичну перевірку перебування людини на військовому обліку та наявності або відсутності відстрочки;
        • припинення формування заяви, якщо людина не перебуває на військовому обліку або вже має чинну відстрочку, крім випадків переоформлення чи коли до завершення її дії залишилося менше ніж 30 днів;
        • розгляд заяви комісією протягом семи робочих днів, а за необхідності надсилання запитів до державних органів — не більше ніж 15 робочих днів;
        • ненаправлення заявника на медичний огляд ВЛК до ухвалення рішення комісією;
        • внесення даних до реєстру “Оберіг” протягом одного календарного дня після позитивного рішення.

        Окремо уточнено порядок оформлення відстрочок для заброньованих працівників, державних службовців та окремих посадових осіб, а також внесення відповідних відомостей до реєстру “Оберіг”.


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