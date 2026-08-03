В Україні дозволили змінювати підставу для відстрочки без припинення її дії

Військовозобов’язані українці зможуть переоформити чинну відстрочку від призову, якщо в них виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дії наявної відстрочки, тому під час оформлення документів людину не мобілізують.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Відповідні зміни ухвалив Кабінет Міністрів. Заяву на переоформлення можна буде подати, якщо з’явилася інша підстава з переліку, визначеного статтею 23 закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Реклама

Реклама

Наприклад, людина може мати відстрочку через навчання, але згодом отримати іншу законну підставу — народження третьої дитини, необхідність догляду за родичем тощо.

Під час переоформлення діятимуть такі правила:

доки комісія ухвалює рішення, чинна відстрочка зберігається, крім випадків, коли вона підлягає скасуванню;

у разі позитивного рішення попередню відстрочку анулюють лише після внесення нових даних до реєстру “Оберіг”;

у разі негативного рішення чинна відстрочка діятиме до завершення визначеного строку.

Ухвалені зміни також передбачають:

подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу “Дія”;

автоматичну перевірку перебування людини на військовому обліку та наявності або відсутності відстрочки;

припинення формування заяви, якщо людина не перебуває на військовому обліку або вже має чинну відстрочку, крім випадків переоформлення чи коли до завершення її дії залишилося менше ніж 30 днів;

розгляд заяви комісією протягом семи робочих днів, а за необхідності надсилання запитів до державних органів — не більше ніж 15 робочих днів;

ненаправлення заявника на медичний огляд ВЛК до ухвалення рішення комісією;

внесення даних до реєстру “Оберіг” протягом одного календарного дня після позитивного рішення.

Окремо уточнено порядок оформлення відстрочок для заброньованих працівників, державних службовців та окремих посадових осіб, а також внесення відповідних відомостей до реєстру “Оберіг”.