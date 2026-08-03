В Україні дозволили змінювати підставу для відстрочки без припинення її дії

Військовозобов’язані українці зможуть переоформити чинну відстрочку від призову, якщо в них виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дії наявної відстрочки, тому під час оформлення документів людину не мобілізують.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Відповідні зміни ухвалив Кабінет Міністрів. Заяву на переоформлення можна буде подати, якщо з’явилася інша підстава з переліку, визначеного статтею 23 закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.
Наприклад, людина може мати відстрочку через навчання, але згодом отримати іншу законну підставу — народження третьої дитини, необхідність догляду за родичем тощо.
Під час переоформлення діятимуть такі правила:
- доки комісія ухвалює рішення, чинна відстрочка зберігається, крім випадків, коли вона підлягає скасуванню;
- у разі позитивного рішення попередню відстрочку анулюють лише після внесення нових даних до реєстру “Оберіг”;
- у разі негативного рішення чинна відстрочка діятиме до завершення визначеного строку.
Ухвалені зміни також передбачають:
- подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу “Дія”;
- автоматичну перевірку перебування людини на військовому обліку та наявності або відсутності відстрочки;
- припинення формування заяви, якщо людина не перебуває на військовому обліку або вже має чинну відстрочку, крім випадків переоформлення чи коли до завершення її дії залишилося менше ніж 30 днів;
- розгляд заяви комісією протягом семи робочих днів, а за необхідності надсилання запитів до державних органів — не більше ніж 15 робочих днів;
- ненаправлення заявника на медичний огляд ВЛК до ухвалення рішення комісією;
- внесення даних до реєстру “Оберіг” протягом одного календарного дня після позитивного рішення.
Окремо уточнено порядок оформлення відстрочок для заброньованих працівників, державних службовців та окремих посадових осіб, а також внесення відповідних відомостей до реєстру “Оберіг”.