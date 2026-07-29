Уряд призначив двох нових заступників міністра оборони

Кабінет міністрів України 29 липня призначив Любов Галан заступницею міністра оборони. Сергій Боєв обійняв посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Про це повідомили представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук і тимчасовий виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара.

За словами Хмари, нові призначення мають посилити роботу оборонного відомства за двома ключовими напрямами — міжнародною підтримкою та розвитком людського капіталу.

Реклама

Реклама

«Формуємо команду, здатну швидко перетворювати потреби Сил оборони на конкретні рішення», — заявив т.в.о. міністра оборони.

Любов Галан відповідатиме за розвиток і збереження людського капіталу Сил оборони. Раніше вона була співзасновницею та керівницею правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип».

Серед напрямів її роботи — ефективне комплектування підрозділів, зрозуміле кар’єрне зростання, соціальний захист військовослужбовців і членів їхніх родин, підготовка особового складу та охорона здоров’я.

Також Галан працюватиме над правилами, які мають чітко визначати права й обов’язки військовослужбовців та захищати їх від свавілля.

Сергій Боєв відповідатиме за міжнародний напрям і європейську інтеграцію. До його завдань входитиме перетворення домовленостей із партнерами на конкретні рішення для Сил оборони.

Йдеться, зокрема, про залучення фінансування, постачання озброєння, реалізацію спільних проєктів, розвиток українського оборонно-промислового комплексу та довгострокових програм підтримки.

У Міноборони очікують, що досвід Боєва допоможе посилити співпрацю України з Європейським Союзом, НАТО та іншими державами, а також залучити додаткову безпекову допомогу.