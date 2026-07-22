Підтримка фронту, далекобійні засоби та удари по РФ: Хмара повідомив деталі розмови з Драпатим

Україна продовжуватиме ударний і технологічний тиск на Росію всіма доступними засобами. Тимчасовий виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим підтримку фронту, розвиток далекобійних засобів і перенесення війни на територію РФ.

Про це повідомив т.в.о. міністра оборони України Євгеній Хмара.

“Домовилися бути чесними один з одним, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів. Спільно зможемо виконати доручення Президента та забезпечити умови для максимальної ефективності наших Сил оборони. Командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед Силами оборони сьогодні”, — йдеться в повідомленні.

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Першими кроками мають стати підтримка фронту, посилення підтримки партнерів і максимальне перенесення війни на територію агресора. Для цього бойовим частинам планують забезпечити стабільний і гнучкий доступ до ефективних засобів, зокрема далекобійних, а також розвивати технології та асиметричні рішення.

Хмара зазначив, що незмінною метою залишається технологічна перевага української армії над російським противником і максимальне збереження життів завдяки технологічним змінам.

За його словами, Україна має масштабувати напрямки, у яких уже є ефективною: deep strike, middle strike, наземні роботизовані комплекси та інші рішення, які зберігають життя військових і дають змогу ефективніше знищувати противника.

“Працюємо над стратегією — практичними кроками, як завершити війну на умовах України та примусити Росію до довгострокового миру”, — підсумував Хмара.