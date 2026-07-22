Росія атакувала Одесу: дрон влучив у двоповерховий будинок, є постраждалі

Російські війська вдень 22 липня атакували Одесу безпілотниками. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житловий сектор, за попередніми даними, є постраждалі.

Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

За словами Кіпера, один із російських безпілотників влучив у двоповерховий будинок. Унаслідок удару в будівлі сталися руйнування.

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«Одеса знову під російським ударом. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. За попередніми даними, є постраждалі», — повідомив очільник ОВА.

Сергій Лисак також підтвердив пошкодження інфраструктури та влучання у житловому секторі.

Кількість постраждалих і масштаби руйнувань наразі уточнюються. Інші подробиці атаки місцева влада пообіцяла повідомити згодом.