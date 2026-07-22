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        Росія атакувала Одесу: дрон влучив у двоповерховий будинок, є постраждалі

        Сергій Бордовський
        22 Липня 2026 13:11
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        В Одесі після атаки РФ пошкоджено цивільну інфраструктуру та житловий сектор / Фото: Одеська ОВА
        В Одесі після атаки РФ пошкоджено цивільну інфраструктуру та житловий сектор / Фото: Одеська ОВА

        Російські війська вдень 22 липня атакували Одесу безпілотниками. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житловий сектор, за попередніми даними, є постраждалі.

        Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

        За словами Кіпера, один із російських безпілотників влучив у двоповерховий будинок. Унаслідок удару в будівлі сталися руйнування.

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        «Одеса знову під російським ударом. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. За попередніми даними, є постраждалі», — повідомив очільник ОВА.

        Сергій Лисак також підтвердив пошкодження інфраструктури та влучання у житловому секторі.

        Кількість постраждалих і масштаби руйнувань наразі уточнюються. Інші подробиці атаки місцева влада пообіцяла повідомити згодом.


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