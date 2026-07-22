Росія запустила по України 216 дронів і чотири ракети: ППО знешкодила 207 цілей

У ніч проти 22 липня Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 216 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 207 повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Балістичну ракету «Іскандер-М» російські військові запустили з тимчасово окупованого Криму. Три ракети Х-59/69 летіли з повітряного простору над окупованим півостровом.

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Безпілотники типу Shahed, зокрема реактивні, а також «Гербера», «Італмас» і дрони-імітатори типу «Пародія» запускали з напрямків Брянська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також з окупованих Донецька і Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними станом на 08:30, ППО збила або подавила три керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 204 ворожі безпілотники на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Водночас зафіксовано влучання однієї балістичної ракети «Іскандер-М» та 12 ударних БпЛА на 12 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще на семи локаціях.

На момент публікації атака тривала, у повітряному просторі залишалися ворожі безпілотники. Повітряні сили закликали громадян дотримуватися правил безпеки.