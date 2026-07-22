Федоров привітав Драпатого з призначенням і зателефонував Сирському

Колишній міністр оборони Михайло Федоров привітав Михайла Драпатого з призначенням Головнокомандувачем ЗСУ, назвавши це «новим повітрям» і «голосом змін». Він також зателефонував Олександру Сирському та подякував йому за проведені операції й захист України.

Федоров назвав кадрове рішення «новим повітрям» і «новою надією в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість».

За його словами, високі очікування українців тепер потрібно виправдати чітким баченням завершення війни, сильною командою та рішучими діями. Серед необхідних кроків він назвав збереження життів військових, роботизацію фронту, завдання асиметричних ударів і виснаження російської економіки.

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Федоров також повідомив, що зателефонував Олександру Сирському та подякував йому за захист Київщини, Харківську операцію й інші історичні битви.

Водночас ексміністр заявив, що Україні потрібно рухатися швидше, виправляти попередні помилки та «писати нові розділи».

Увечері 21 липня президент Володимир Зеленський оголосив, що Олександр Сирський залишає посаду Головнокомандувача ЗСУ, а його наступником стане Михайло Драпатий. За словами президента, разом із Драпатим, Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою він визначив майбутню конфігурацію Генерального штабу.

Зеленський подякував Сирському за результати під час захисту Києва, Харківської наступальної та Курської операцій. Президент також повідомив, що обговорив із Сирським та начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим подальші формати їхньої служби й передачу справ.

Того ж дня Зеленський зустрівся з Федоровим і запропонував йому «достойну позицію у владі», яка, за словами президента, дозволить об’єднати технологічну складову держави та забезпечити її розвиток. Конкретну посаду Зеленський не назвав, а Федоров у своїй заяві не повідомив, чи прийняв пропозицію.

Кадровим рішенням передував конфлікт між Федоровим і Сирським. Після звільнення з посади міністра оборони Федоров заявив, що головком блокував ініціативи міністерства.

Зеленський згодом визнав, що Федоров і Сирський не могли знайти спільної мови, а проблеми на полі бою, у бригадах та з мобілізацією залишалися невирішеними. Сам Сирський заявляв, що сприймав відносини з Федоровим як робочі й не знав про конфлікт між ними.

Після звільнення Федорова 16 липня у Києві та низці інших українських міст почалися вуличні акції. Учасники вимагали повернути його на посаду міністра оборони та звільнити Сирського. Протести тривали шість днів — до оголошення Зеленським про зміну військового керівництва.