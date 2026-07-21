Після протестів у Києві долю Сирського нібито вирішено — The Guardian

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, як очікується, може втратити свою посаду на тлі протестів у Києві та вимог повернути Михайла Федорова до керівництва Міністерством оборони. Про це пише The Guardian із посиланням на ознаки підготовки кадрових змін і джерело у Збройних силах.

За даними The Guardian, протягом останніх п’яти днів тисячі демонстрантів збиралися біля Офісу президента в Києві та скандували «Сирського геть». Вони вимагали від президента Володимира Зеленського повернути Михайла Федорова, якого минулого тижня звільнили з посади міністра оборони після конфлікту із Сирським і Генеральним штабом.

Видання називає 35-річного Федорова модернізатором і зазначає, що йому приписують поліпшення становища України на полі бою протягом шести місяців роботи на посаді.

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У колонці, опублікованій у понеділок, Сирський заявив, що був здивований повідомленнями про конфлікт із міністром. За його словами, він сприймав їхні відносини як робочі, у межах яких могли виникати складні питання та різні позиції.

Сирський також особисто перепросив Федорова, зазначивши, що може бути різким. Водночас він закликав зосередитися не на особистому конфлікті, а на перемозі.

Головнокомандувач відкинув звинувачення у відсутності стратегії та наголосив, що воює з Москвою, а не з Міністерством оборони в Києві. Він заявив, що його робота — це війна, стратегія, фронт і люди.

У понеділок Генеральний штаб ЗСУ заперечив повідомлення про нібито підготовку звільнення Сирського. Там заявили, що головнокомандувач і його заступник Андрій Гнатов продовжують виконувати свої обов’язки, а звільнення з цих посад відбувається на підставі указу президента.

Водночас, як пише The Guardian, керівник Офісу президента Кирило Буданов дав зрозуміти, що влада почула позицію суспільства. За його словами, ситуацію вирішують професійно й конструктивно, а результати будуть згодом.

Зеленський минулого тижня підтвердив, що відносини між Федоровим і Сирським зіпсувалися. Після звільнення Федоров заявив, що вище військове керівництво блокувало реформи бюрократичними перешкодами, ігнорувало дані та заохочувало бригади, особисто лояльні до Сирського.

Джерело The Guardian у Збройних силах заявило, що долю Сирського вже вирішено, а основним питанням залишається вибір його наступника. За словами співрозмовника, новий головнокомандувач має бути відомим і популярним, не мати відкритих політичних амбіцій, бути досвідченим військовим і виконувати рішення президента.

У понеділок Зеленський провів зустрічі з кількома можливими кандидатами на заміну Сирському. Серед них, за даними видання, був командувач Об’єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий.

У зустрічах із військовими також брав участь Євген Хмара, якого Зеленський призначив міністром оборони. Чи повернуть Федорова на попередню посаду або запропонують йому іншу роль в уряді, наразі невідомо.

Організатори протестів заявили, що Зеленський має до п’ятниці повернути Федорова на посаду. В іншому разі вони обіцяють розпочати безстрокові протести в містах України.

На тлі внутрішніх суперечок Зеленський також заявив про результати українських далекобійних ударів по цілях у Росії. За його словами, були уражені логістичні об’єкти, нафтобаза, два танкери тіньового флоту та чотири вантажні судна в Чорному морі.