        Суспільство

        Синоптики попередили про небезпечну погоду 21 липня: де чекати сильних дощів і шквалів

        Галина Шподарева
        20 Липня 2026 22:10
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        Гроза в Києві / Фото: focus.ua
        Гроза в Києві / Фото: focus.ua

        У вівторок, 21 липня, у більшості центральних, південних областей та на Харківщині очікуються грози, а вдень місцями — град і шквали до 15–20 м/с. У цих регіонах оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях очікуються помірні дощі й грози. Вдень місцями можливі значні опади, град і шквали швидкістю 15–20 м/с.

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        На решті території України опадів не прогнозують. Вітер буде північним, у західних і північних областях — західним, 5–10 м/с.

        На півдні та сході температура вночі становитиме +16…+21 °C, вдень +28…+33 °C. На решті території вночі очікується +13…+18 °C, вдень +23…+28 °C, у західних областях +20…+25 °C.

        “Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, — йдеться в повідомленні.

        Погодна мапа України на 21 липня / Фото: Укргідрометцентр

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