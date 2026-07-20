Синоптики попередили про небезпечну погоду 21 липня: де чекати сильних дощів і шквалів

У вівторок, 21 липня, у більшості центральних, південних областей та на Харківщині очікуються грози, а вдень місцями — град і шквали до 15–20 м/с. У цих регіонах оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях очікуються помірні дощі й грози. Вдень місцями можливі значні опади, град і шквали швидкістю 15–20 м/с.

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На решті території України опадів не прогнозують. Вітер буде північним, у західних і північних областях — західним, 5–10 м/с.

На півдні та сході температура вночі становитиме +16…+21 °C, вдень +28…+33 °C. На решті території вночі очікується +13…+18 °C, вдень +23…+28 °C, у західних областях +20…+25 °C.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, — йдеться в повідомленні.