Реактивний БпЛА влучив у багатоповерхівку в Сумах, постраждали жінка та двоє дітей

Увечері 20 липня російський безпілотник влучив у житловий сектор Сум і пошкодив багатоповерховий будинок. Внаслідок атаки постраждали жінка та двоє дітей.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
За попередніми даними, для удару російські війська застосували реактивний БпЛА.
Одну дитину доставили до лікарні, інформація про її стан уточнюється. Другій дитині та жінці надали допомогу без госпіталізації.
На місці працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки. В області зберігається загроза повторних ударів.