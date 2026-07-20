        Події

        Реактивний БпЛА влучив у багатоповерхівку в Сумах, постраждали жінка та двоє дітей

        Галина Шподарева
        20 Липня 2026 22:02
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        Наслідки удару РФ по Сумах 20 липня / Фото: Сумська ОВА
        Наслідки удару РФ по Сумах 20 липня / Фото: Сумська ОВА

        Увечері 20 липня російський безпілотник влучив у житловий сектор Сум і пошкодив багатоповерховий будинок. Внаслідок атаки постраждали жінка та двоє дітей.

        Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

        За попередніми даними, для удару російські війська застосували реактивний БпЛА.

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        Одну дитину доставили до лікарні, інформація про її стан уточнюється. Другій дитині та жінці надали допомогу без госпіталізації.

        На місці працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки. В області зберігається загроза повторних ударів.


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