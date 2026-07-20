Реактивний БпЛА влучив у багатоповерхівку в Сумах, постраждали жінка та двоє дітей

Одну дитину доставили до лікарні, інформація про її стан уточнюється. Другій дитині та жінці надали допомогу без госпіталізації.

Увечері 20 липня російський безпілотник влучив у житловий сектор Сум і пошкодив багатоповерховий будинок. Внаслідок атаки постраждали жінка та двоє дітей.