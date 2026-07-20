У ДТП на Бориспільському шосе загинув 17-річний студент: у Києві водія BMW взяли під варту

У Києві суд узяв під варту на 60 діб без права внесення застави 27-річного водія BMW, підозрюваного у смертельній ДТП на Бориспільському шосе. Внаслідок аварії загинув 17-річний велосипедист, його батька госпіталізували.

Про це повідомили в Нацполіції.

Аварія сталася 18 липня близько 15:25. За попередніми даними, водій BMW 5 випереджав вантажівку праворуч, виїхав на узбіччя та наїхав на двох велосипедистів, які рухалися в попутному напрямку.

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Загиблий був студентом першого курсу Бориспільського професійного училища та займався велосипедним спортом разом із батьком. Батько дістав тілесні ушкодження, його доправили до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Водія затримали на місці аварії. Йому повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, вчиненому у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якого загинув велосипедист (ч. 3. ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.