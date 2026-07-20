Рожева зачіска, борода і тату з тренером: що ще обіцяли футболісти з Іспанії у разі перемоги на ЧС

Після перемоги над Аргентиною у фіналі чемпіонату світу футболісти збірної Іспанії мають виконати обіцянки, дані перед вирішальним матчем. Серед них — зміна зачісок, борода та татуювання з обличчям головного тренера Луїса де ла Фуенте.

Про це пише іспанське видання Diario AS.

19 липня Іспанія перемогла Аргентину у фіналі чемпіонату світу в Нью-Йорку завдяки голу Феррана Торреса та здобула другий титул.

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Марк Кукурелья, Борха Іглесіас і Алекс Баена обіцяли у разі перемоги набити татуювання з обличчям Луїса де ла Фуенте. Баена уточнив, що зробить його на лівій нозі, де вже має футбольні татуювання.

Давід Рая також пообіцяв татуювання, але лише пов’язане з чемпіонатом світу. Фабіан Руїс заявив, що виконає те, що запропонують його вболівальники.

Ламін Ямаль має три тижні носити бороду й вуса, а також розіграти серед підписників 100 навушників Beats.

Педрі пообіцяв пофарбувати волосся у білий або світлий колір, Гаві — у рожевий, а Ферран Торрес — повністю поголити голову.