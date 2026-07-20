Іспанія — чемпіон світу-2026: єдиний гол в овертаймі вирішив фінал

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу з футболу 2026 року, перемігши Аргентину у фінальному матчі з рахунком 1:0. Єдиний гол на 106-й хвилині овертайму забив Ферран Торрес.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Перший небезпечний момент виник уже на четвертій хвилині. Ламін Ямаль пробив у дотик із меж штрафного майданчика, однак Лісандро Мартінес заблокував удар і вибив м’яч за межі поля.

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Надалі гра переважно проходила в центрі поля. На 38-й хвилині Мікель Оярсабаль пробив у руки голкіперу аргентинців Еміліано Мартінесу, а згодом воротар перевів на кутовий дальній удар Марка Кукурельї.

Наприкінці першого тайму Лісандро Мартінес зазнав ушкодження та не зміг продовжити гру. Його замінив Ніколас Отаменді.

Після перерви Іспанія продовжила створювати моменти, проте воротар аргентинців неодноразово рятував свою команду після ударів Алекса Баени, Феррана Торреса та інших суперників.

У компенсований до другого тайму час Енцо Фернандес небезпечно зіграв проти Пау Кубарсі й отримав другу жовту картку. Аргентина залишилася в меншості, а матч перейшов в овертайм.

На 96-й хвилині Ніко Вільямс відправив м’яч у ворота, проте гол скасували через порушення правил з боку Мікеля Меріно.

Вирішальний момент стався на 106-й хвилині. Вільямс головою спрямував м’яч до Феррана Торреса, який відкрив рахунок — 1:0. Ще один гол Торреса на 114-й хвилині не зарахували через офсайд.

Для збірної Іспанії це другий чемпіонський титул в історії та перший із 2010 року. Аргентина, яка виграла попередній мундіаль, не змогла захистити звання чемпіона світу.