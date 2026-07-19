Під завалами у Запоріжжі залишаються люди після удару КАБами

Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки двоє людей загинули, щонайменше десять дістали поранення.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, російські КАБи зруйнували два поверхи п’ятиповерхового житлового будинку. У дев’ятиповерхівці пошкоджено вікна та балкони.
Руйнування також зафіксовані у приватному секторі. Крім того, горить термінал логістичного оператора.
Під завалами досі залишаються люди. Рятувальники намагаються якнайшвидше їх деблокувати.
Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.
На місцях ударів працюють усі екстрені служби. Рятувальна операція триває.