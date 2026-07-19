Росіяни тричі вдарили по терміналу “Нової пошти” під Харковом: троє загиблих і 20 поранених

Один із найбільших балістичних ударів по Києву: що побачили журналісти Reuters

Після ударів по Києву та Харківщині зросла кількість жертв і постраждалих

Під завалами у Запоріжжі залишаються люди після удару КАБами

Під завалами досі залишаються люди. Рятувальники намагаються якнайшвидше їх деблокувати.

Руйнування також зафіксовані у приватному секторі. Крім того, горить термінал логістичного оператора.

За його словами, російські КАБи зруйнували два поверхи п’ятиповерхового житлового будинку. У дев’ятиповерхівці пошкоджено вікна та балкони.