Росіяни ракетним ударом повністю знищили завод і склади UKRTAC

Завод і склади українського підприємства UKRTAC, яке виготовляє засоби індивідуального захисту та військове спорядження, повністю знищені внаслідок прямого російського ракетного удару. Люди під час атаки не постраждали.

Про це повідомив засновник компанії Северіон Дангадзе у Facebook.

«Внаслідок прямого ракетного влучання було повністю знищено завод UKRTAC та наші склади», — написав він.

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Дангадзе наголосив, що найголовніше — ніхто з людей не постраждав.

«Ми відбудуємося. Ми продовжимо працювати. І ми зробимо все, щоб UKRTAC став ще сильнішим», — заявив засновник компанії.