        Події

        Росіяни ракетним ударом повністю знищили завод і склади UKRTAC

        Віктор Алєксєєв
        19 Липня 2026 13:15
        читать на русском →
        Засновник UKRTAC заявив про повне знищення заводу українського виробника військового спорядження / Фото: соцмережі
        Засновник UKRTAC заявив про повне знищення заводу українського виробника військового спорядження / Фото: соцмережі

        Завод і склади українського підприємства UKRTAC, яке виготовляє засоби індивідуального захисту та військове спорядження, повністю знищені внаслідок прямого російського ракетного удару. Люди під час атаки не постраждали.

        Про це повідомив засновник компанії Северіон Дангадзе у Facebook.

        «Внаслідок прямого ракетного влучання було повністю знищено завод UKRTAC та наші склади», — написав він.

        Реклама
        Реклама

        Дангадзе наголосив, що найголовніше — ніхто з людей не постраждав.

        «Ми відбудуємося. Ми продовжимо працювати. І ми зробимо все, щоб UKRTAC став ще сильнішим», — заявив засновник компанії.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov