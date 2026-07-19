        Суспільство

        У Ставрополі влаштували конкурс з пиття з унітазів на швидкість

        Віктор Алєксєєв
        19 Липня 2026 17:02
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        У Росії люди стали навколішки перед унітазами заради 100 тисяч рублів / Фото: Скріншот
        У Росії люди стали навколішки перед унітазами заради 100 тисяч рублів / Фото: Скріншот

        У російському Ставрополі бренд сантехніки організував конкурс, учасники якого мали на швидкість пити з унітазів. Переможець першого етапу отримав 100 тисяч рублів.

        Акцію провели в одному з магазинів і назвали «Ігри престолів».

        Після змагання зі швидкості учасники також перевіряли витривалість, сидячи на закритих кришках унітазів.

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        Відео, на якому люди стоять навколішки та п’ють з унітазів заради грошей, поширилося у соцмережах. Користувачі назвали конкурс «оскотиненням» людей.

        Після обурення в соцмережах організатори прокоментували умови проведення акції.

        Директорка компанії Ольга Балябіна заявила російському виданню «Подъём», що конкурс нібито провели з дотриманням гігієнічних норм.

        За її словами, учасники пили через трубочки з чистих пакетів, розміщених всередині унітазів. У пакетах було безалкогольне шампанське.


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