У Малі джихадисти й туареги атакували колону армії з росіянами: понад 50 військових загинули

У північній частині Малі джихадисти та туарезькі бійці спільно атакували колону урядової армії, до складу якої, за заявами нападників, входили військовослужбовці російського «Африканського корпусу». За попередніми даними, внаслідок нападу загинули понад 50 солдатів, ще щонайменше 24 потрапили в полон.

Про це повідомляє AFP із посиланням на військові джерела та місцевого політика, близького до військової хунти Малі.

Напад стався в суботу, коли колона виїжджала зі стратегічно важливого міста Анефіс на півночі країни. Точна кількість загиблих поки що залишається невідомою.

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«Попередній баланс нападу надзвичайно важкий: понад 50 солдатів загинули, щонайменше 24 потрапили в полон», — заявив місцевий політик.

Відповідальність за атаку окремо взяли на себе пов’язане з «Аль-Каїдою» угруповання JNIM та сепаратистський Фронт визволення Азаваду. Обидві структури назвали напад спільною операцією.

У своїх заявах вони повідомили про значні втрати серед особового складу армії Малі та серйозні пошкодження військової техніки.

За твердженням нападників, у колоні перебували не лише малійські військові, а й представники російського «Африканського корпусу», які підтримують урядові сили країни. Окремих даних про втрати серед росіян у повідомленні немає.

Армія Малі підтвердила факт нападу та заявила, що розпочала контратаки.

За версією військових, удари завдали по трьох позиціях нападників, унаслідок чого кількох із них було знешкоджено. Це нібито дозволило колоні вирватися із засідок і продовжити рух.

Останніми місяцями бойові угруповання здійснили низку нападів на сили безпеки Малі. Країна розташована в Сахельському регіоні, який останніми роками став одним із головних осередків екстремістського насильства.

На півночі Малі туарезькі сепаратистські угруповання протягом багатьох років борються за створення незалежної держави Азавад. У 2024 році вони об’єдналися у Фронт визволення Азаваду.

Фронт визволення Азаваду та JNIM дедалі частіше координують атаки проти урядових військ Малі. У квітні вони також брали участь у найбільшому скоординованому нападі в країні за понад десять років.