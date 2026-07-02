Спалах Еболи може коштувати Конго понад $1 млрд — ЗМІ

Спалах Еболи може скоротити економіку Демократичної Республіки Конго більш ніж на $1 млрд, збільшити кількість людей за межею бідності майже на 1 млн і вплинути на сусідні держави.

Про це пише Bloomberg із посиланням на оцінку Програми розвитку ООН.

Спалах, оголошений 15 травня, в ООН назвали не локальною медичною кризою, а “складною надзвичайною ситуацією розвитку”.

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За оцінкою агентства ООН, навіть якщо передача вірусу залишиться переважно в межах ДР Конго та Уганди, де вже померли понад 400 людей, Африка може втратити $2,37 млрд економічного виробництва через перебої в торгівлі, затримки транспорту та посилення прикордонного контролю.

У гіршому сценарії, якщо спалах накладеться на ширші геополітичні та логістичні потрясіння, втрати можуть сягнути $3,6 млрд.

“Ебола не зупиняється біля дверей лікарні”, — заявила помічниця генсека ООН і регіональна директорка ПРООН для Африки Ахунна Езіаконва.

За її словами, вірус впливає на засоби до існування, освіту, продовольчу безпеку, торгівлю, державні фінанси та довіру.

Епідемія спричинена штамом Bundibugyo, для якого немає схваленої вакцини або специфічного противірусного лікування. Влада покладається на швидку діагностику, відстеження контактів, підтримувальну медичну допомогу та роботу з громадами, щоб зупинити передачу вірусу.

Цього тижня органи охорони здоров’я підтвердили, що інфіковані контакти подорожували до провінції Верхнє Уеле, яка межує з Південним Суданом. Це викликало занепокоєння, що вірус може поширитися за межі трьох провінцій, офіційно охоплених спалахом.

Окремо тіло вагітної жінки, яка померла від Еболи, перевезли мотоциклом більш ніж на 180 миль до сусідньої провінції Чопо ще до встановлення діагнозу. Після підтвердження вірусу в морзі міста Кісангані медики почали відстежувати людей, які могли контактувати з інфекцією.

Випадки у Верхньому Уеле та Чопо пов’язують із зараженнями в Ніа-Ніа, місті на північному заході провінції Ітурі. Саме Ітурі залишається епіцентром спалаху: на неї припадає понад 90% підтверджених інфекцій.

Зростання кількості випадків перевантажує систему реагування. International Medical Corps повідомила, що її центр лікування Еболи на 60 ліжок у місті Бунія приймає 75 підтверджених і підозрюваних пацієнтів та розширює потужність до 80 ліжок.

Ситуацію ускладнюють і проблеми з безпекою. За даними Національного інституту громадського здоров’я, контрольно-пропускний пункт, який будували на північ від Бунії, у неділю підпалили невідомі. Крім того, п’ятеро пацієнтів втекли з ізоляційних закладів до завершення лікування або тестування.

Медики намагаються контролювати майже 12 тисяч контактів у постраждалих провінціях.

За оцінкою ПРООН, реагування відбувається в регіоні, де діють понад 260 озброєних угруповань, а 5,8 млн людей є переміщеними. Це ускладнює відстеження контактів, підвищує ризики для медпрацівників і підриває довіру до заходів громадського здоров’я.

Економічні наслідки можуть бути значними. В ООН оцінюють, що спалах здатен скоротити економічне виробництво ДР Конго приблизно на 1,6%, призвести до втрати 55 тисяч робочих місць і штовхнути ще 985 тисяч людей у бідність.

Крім того, через відволікання ресурсів системи охорони здоров’я від звичайних послуг можуть статися до 2520 додаткових смертей немовлят від причин, не пов’язаних з Еболою.

За даними Світового банку, економіка ДР Конго у 2025 році оцінювалася приблизно у $91 млрд.

ПРООН зазначає, що значна частина економічної шкоди буде пов’язана не безпосередньо з хворобою, а з перебоями в транспорті, неформальній торгівлі, інвестиціях і споживчій довірі.

Особливо вразливими можуть бути жінки, які відіграють велику роль у неформальній транскордонній торгівлі, а також часто працюють на передовій у сфері охорони здоров’я та доглядають за родинами.

Додаткове навантаження на регіональні служби охорони здоров’я зросло після того, як в Уганді виявили смертельний випадок Марбурзької хвороби — спорідненого вірусного захворювання — у маленької дитини під час епіднагляду за Еболою. Водночас ознак активного спалаху Марбурзької хвороби не зафіксували.