УЄФА та КОНКАКАФ втратили довіру до президента ФІФА — Reuters

Становище Джанні Інфантіно на посаді президента ФІФА виглядає неприйнятним після провалу його плану продати частку комерційних прав на чемпіонат світу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на голову організації European Leagues Клаудіуса Шефера.

Організація представляє 53 професійні чоловічі та жіночі футбольні ліги Європи.

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За словами Шефера, після того, як план Інфантіно викликав хвилю протестів з боку регіональних футбольних асоціацій, може бути «лише один наслідок».

«Коли я побачив, як усе це розгорталося і що ключові органи ФІФА не були залучені, то в будь-якій компанії чи асоціації фактично можливий лише один наслідок», — заявив він в інтерв’ю швейцарській газеті SonntagsZeitung.

На запитання, чи означає це, що Інфантіно більше не може залишатися президентом ФІФА, Шефер відповів, що зазвичай саме такі наслідки настають, коли керівник просуває ділову угоду без відома інших.

У п’ятницю Інфантіно повідомив, що ФІФА відмовилася від плану після масштабної критики.

У суботу регіональні конфедерації УЄФА та КОНКАКАФ заявили, що втратили довіру до його керівництва.

Шефер, який також очолює Швейцарську футбольну лігу, зазначив, що запропонована угода свідчила про прагнення ФІФА максимізувати прибутки третіх сторін шляхом проведення більшої кількості масштабних турнірів.

За його словами, European Leagues виступили проти плану, оскільки він міг додати ще більше матчів до вже перевантаженого міжнародного календаря на шкоду національним чемпіонатам.

«Ніхто не знав про ці плани, навіть Рада ФІФА — керівний орган організації. Я був дуже здивований, що президент діяв у цьому питанні повністю самостійно», — сказав Шефер.