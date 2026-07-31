Михайло Мудрик знову може грати після завершення допінгової справи

Українському футболісту Михайлу Мудрику дозволили негайно повернутися до гри після завершення розгляду допінгової справи. Раніше накладену на нього чотирирічну дискваліфікацію скасували.

Про це повідомив італійський футбольний журналіст Фабріціо Романо.

Очікується, що в неділю Мудрик вирушить до Гонконгу, де приєднається до «Челсі» під час передсезонного турне. Футболіст буде доступний для команди одразу після повернення.

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У «Челсі» заявили, що зосередяться на поверненні українця до складу та допоможуть йому відновити ігрову форму.

«Ми знаємо, наскільки багато для нього означає ця можливість повернутися. Тепер ми зосереджені на тому, щоб допомогти Міші знову інтегруватися в команду та відновити кар’єру. Усі в клубі з нетерпінням чекають на його повернення до оптимальної форми, складу та на поле», — йдеться у заяві лондонського клубу.

У «Челсі» також пояснили, що завдяки оновленню наукових стандартів тестування аналіз проби Мудрика за нинішніми технічними вимогами не вважався б позитивним. Відповідно, порушення антидопінгових правил не було б зафіксовано.

Клуб наголосив, що Мудрик від початку стверджував, що свідомо чи навмисно не вживав заборонених речовин і не знав, як їхні сліди потрапили до його організму.

Сам футболіст назвав допінгове провадження найважчим періодом у своїй кар’єрі.

«Після тривалої боротьби накладену на мене чотирирічну дискваліфікацію скасовано, і я можу негайно відновити кар’єру. Я вдячний, що цей процес завершився, мене допустили до футболу і тепер я можу дивитися у майбутнє», — заявив Мудрик.

Українець вкотре запевнив, що ніколи свідомо чи навмисно не приймав заборонених речовин. Він подякував родині, друзям, адвокатам, одноклубникам, керівництву та вболівальникам «Челсі» за підтримку.

«Тепер я зосереджений на поверненні до футболу, щоденній наполегливій роботі та позитивному внеску на полі. Дякую всім, хто продовжував у мене вірити. Я з нетерпінням чекаю на наступний розділ своєї кар’єри», — додав Мудрик.