УЄФА обговорює бойкот турнірів ФІФА через угоду з приватними інвесторами

УЄФА та її 55 національних асоціацій розглядають можливість бойкоту чемпіонатів світу й інших турнірів ФІФА, якщо президент організації Джанні Інфантіно продовжить реалізацію плану із залучення приватних інвесторів. Водночас офіційного підтвердження того, що всі федерації вже одностайно погодили бойкот, наразі немає.

Про це повідомляють Sky News, Reuters та інші західні медіа. За їхніми даними, 30 липня представники всіх 55 членів УЄФА мали провести екстрену онлайн-нараду, присвячену спільній відповіді на ініціативу ФІФА. Бойкот міжнародних турнірів називають одним із можливих варіантів дій.

Окремі медіа з посиланням на джерела стверджують, що європейські федерації готові колективно відмовитися від участі в турнірах ФІФА, якщо план буде реалізовано. Однак у публікаціях ідеться про підготовку або можливий бойкот, а не про вже оприлюднене офіційне одностайне рішення всіх 55 асоціацій.

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Що пропонує Інфантіно

ФІФА планує створити окрему компанію FIFA Forward Enterprise, яка керуватиме комерційними та операційними аспектами чемпіонатів світу й інших турнірів організації.

Нову структуру оцінюють приблизно у $20 млрд. Зовнішнім інвесторам можуть продати до 20% її акцій, тоді як контрольний пакет і спортивне управління ФІФА обіцяє зберегти за собою.

За інформацією Reuters, план може передбачати залучення кількох мільярдів доларів приватного капіталу. ФІФА також запропонувала національним асоціаціям значне збільшення фінансування в обмін на підтримку нової моделі.

Чому УЄФА виступила проти

Європейська конфедерація заявила, що ФІФА не провела належних консультацій і не надала достатньої інформації про юридичні, фінансові та управлінські наслідки угоди.

В УЄФА побоюються, що передача частини комерційних прав приватним компаніям може поставити інтереси інвесторів вище за інтереси національних асоціацій, клубів, футболістів і вболівальників.

План Інфантіно розкритикували також Азійська футбольна конфедерація, CONCACAF, профспілки гравців і низка національних федерацій. Президент AFC назвав відсутність консультацій із континентальними організаціями неприйнятною.

Інфантіно назвав план лише пропозицією

Президент ФІФА заявив, що проєкт із залучення приватних інвесторів поки є пропозицією, а не обов’язковим рішенням.

Він запевнив, що ФІФА збереже повний контроль над правилами, спортивними рішеннями та організацією змагань, а приватний капітал використовуватимуть лише для розвитку комерційної частини футболу.

Таким чином, повідомлення про вже ухвалене всіма 55 федераціями рішення щодо бойкоту наразі випереджає підтверджені дані. Достовірно відомо, що УЄФА проводить екстрені консультації, а відмова від участі в турнірах ФІФА справді розглядається як один із найжорсткіших варіантів відповіді.