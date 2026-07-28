Кукурелья набив тату із зображенням тренера збірної Іспанії після перемоги на ЧС-2026

Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья виконав обіцянку, яку дав перед чемпіонатом світу 2026 року. Після перемоги на турнірі футболіст набив на лівій руці татуювання із зображенням головного тренера національної команди Луїса де ла Фуенте.

Про це повідомляє Головне в Україні.

Кукурелья показав тату з обличчям тренера збірної Іспанії / Фото: instagram.com/cucurella3

«Обіцянки дотримано», — написав Кукурелья в Instagram, опублікувавши фото й відео процесу створення татуювання. На малюнку де ла Фуенте зображений із Кубком світу в руках.

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Татуювання зробив майстер Хоакін Ганга. Портрет тренера розмістили на лівому передпліччі футболіста.

Пообіцяв тату ще до початку турніру

Кукурелья дав незвичну обіцянку в червні, напередодні старту ЧС-2026. Захисник заявив, що витатуює обличчя де ла Фуенте, якщо збірна Іспанії стане чемпіоном світу.

Після фіналу футболіст підтвердив, що дотримається слова, і наголосив, що татуювання має бути на помітному місці.

Сам де ла Фуенте жартома заявляв, що гравці «припустилися помилки», пообіцявши набити його портрет, але водночас похвалив їх за готовність виконувати свої обіцянки.

Іспанія перемогла Аргентину у фіналі

У фіналі чемпіонату світу збірна Іспанії перемогла Аргентину з рахунком 1:0. Основний час завершився без голів, а вирішальний м’яч на 106-й хвилині додаткового часу забив Ферран Торрес.

Кукурелья виходив у стартовому складі Іспанії в усіх восьми матчах турніру. У семи з них команда не пропустила жодного м’яча.

Для збірної Іспанії цей титул став другим в історії. Уперше команда виграла чемпіонат світу 2010 року в Південній Африці.