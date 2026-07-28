Росіяни намагаються вклинитися біля Артільного на Харківщині — Трегубов

У прикордонній зоні Харківської області російські війська намагаються вклинитися поблизу села Артільне у напрямку Іващиного. Сили оборони працюють над стримуванням наступу та ліквідацією російських підрозділів.

Мапа DeepState станом на 27.08.2026 р.

Про це повідомив Укрінформу речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, коментуючи дані аналітичного проєкту DeepState про просування росіян у цьому районі.

«Так, там у прикордонній зоні відбувається спроба вклинення, приблизно в бік Іващиного», — сказав Трегубов.

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За його словами, українські військові вживають заходів, щоб стримати просування противника та ліквідувати російські сили, які намагаються закріпитися на цій ділянці.