Росіяни намагаються вклинитися біля Артільного на Харківщині — Трегубов

У прикордонній зоні Харківської області російські війська намагаються вклинитися поблизу села Артільне у напрямку Іващиного. Сили оборони працюють над стримуванням наступу та ліквідацією російських підрозділів.
Про це повідомив Укрінформу речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, коментуючи дані аналітичного проєкту DeepState про просування росіян у цьому районі.
«Так, там у прикордонній зоні відбувається спроба вклинення, приблизно в бік Іващиного», — сказав Трегубов.
За його словами, українські військові вживають заходів, щоб стримати просування противника та ліквідувати російські сили, які намагаються закріпитися на цій ділянці.