Туск після нападу на українців у Вроцлаві оголосив “війну насильству”

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав до рішучої боротьби з насильством після нападу на молоду українську пару у Вроцлаві. За його словами, футбольні хулігани та радикальні угруповання стали сміливішими, оскільки отримали політичне прикриття.

Про це Туск заявив перед початком засідання уряду, повідомляє RMF24.

Напад стався 26 липня на вулиці Окуліцького у Вроцлаві. Побили 20-річну українку та 21-річного українця.

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У справі затримали двох чоловіків. Одному з них уже оголосили підозру в побитті та застосуванні насильства через національну приналежність потерпілих.

«Удають із себе великих патріотів»

Туск звернув увагу, що один із затриманих, якого підозрюють у побитті українки, раніше називав себе у соцмережах «захисником кордонів».

«Ми добре знаємо, які сили стоять за людьми, котрі вдають із себе великих патріотів», — заявив польський прем’єр.

Він наголосив, що в Польщі особливо чутливо реагують на насильство проти найуразливіших — жінок, дітей і хворих людей. За його словами, джерелом таких нападів часто стають національні упередження та ненависть, а жертвами дедалі частіше стають українці.

Туск також застеріг, що зростання насильства загрожує не лише іноземцям, а й самим громадянам Польщі.

Закликав Навроцького «припинити мовчати»

Глава уряду звернувся до президента Польщі Кароля Навроцького із закликом публічно відреагувати на ситуацію.

Туск нагадав, що Навроцький раніше позитивно висловлювався про так звані «уставки» — організовані бійки між футбольними хуліганами.

«Звертаюся до президента, щоб він припинив мовчати. Він хвалив “уставки” як благородні рукопашні бої. Прошу тепер подивитися, як виглядають ці “благородні бої” у виконанні людей із Gromda, Kamraci та середовища Бонкевича», — сказав Туск.

Прем’єр також закликав лідера партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського припинити заклики до створення «бойових загонів».

За словами Туска, відповідальність за зростання насильства несуть і політики, які надають агресивним середовищам політичну підтримку та моральне виправдання.

У канцелярії президента відповіли Туску

Речник президента Рафал Леськевич у відповідь заявив, що саме уряд Туска не справляється із забезпеченням безпеки на польських вулицях.

За його словами, прем’єр намагається перекласти відповідальність на президента та опозицію. Водночас представник Навроцького наголосив, що будь-яке насильство необхідно рішуче засуджувати, а винних у жорстоких нападах чи словесній агресії — суворо карати.