Мер Вроцлава відреагував на побиття молодої української пари

У польському Вроцлаві троє чоловіків напали на 20-річну українку та 21-річного українця. Обох постраждалих доправили до лікарні, а поліція перевіряє можливий національний мотив злочину.

Про це пише RMF24 із посиланням на поліцію Вроцлава.

Напад стався в неділю на вулиці Окуліцького. За словами речниці міської поліції Александри Фройс, конфлікт розпочався зі сварки в черзі в магазині, після чого чоловіки атакували українця вже на вулиці.

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Інцидент потрапив на відео, яке опублікували в соціальних мережах. На записі видно трьох нападників та жінку, яка намагається захистити свого партнера.

Policjanci z Wrocławia prowadzą poszukiwania sprawców brutalnego pobicia dwojga obywateli Ukrainy. Do zdarzenia doszło w niedzielę na osiedlu Zakrzów.

Z ustaleń wynika, że konflikt rozpoczął się od sprzeczki w kolejce sklepowej. Po opuszczeniu sklepu sytuacja eskalowała. W sieci… pic.twitter.com/acftIS5Qi8 — 🇵🇱MirAS🏃‍♂️ (@Mir_AS_) July 27, 2026

Після побиття українську пару госпіталізували. Судячи з оприлюднених фотографій, жінка дістала травму вуха, через яку їй знадобилася медична допомога.

Поліція розшукує нападників та перевіряє версію про агресію на ґрунті національної ненависті.

Мер Вроцлава Яцек Сутрик назвав інцидент тривожним сигналом і наголосив, що в місті не буде толеруватися насильство, мотивоване ненавистю, ксенофобією чи національними упередженнями.

«Напад на конкретну людину через її походження завжди є нападом на всю спільноту, яку ми разом створюємо», — заявив він.

Сутрик закликав жителів не залишатися байдужими до насильства, мови ненависті та дискримінації, а також повідомляти про такі випадки поліції.

Окремо мер застеріг політиків від риторики, побудованої на поділах і упередженнях. За його словами, публічні заяви, які представляють людей як «чужих» або «гірших», можуть призводити до реального насильства.