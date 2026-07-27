Британія передасть Україні технології РЕБ для захисту дронів

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Переговори відбулися на авіаносці Королівських ВМС HMS Queen Elizabeth на військово-морській базі Портсмут.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що візит української делегації став першим для Британії після вступу Бернема на посаду прем’єр-міністра. За словами Зеленського, це є важливим сигналом підтримки України.

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Бернем запевнив, що підтримка з боку Великої Британії залишається незмінною.

Під час зустрічі сторони обговорили захист України. Зеленський наголосив на важливості достатніх можливостей для захисту життя як у небі, так і на морі.

Окремою темою став розвиток спільного оборонного виробництва.

Президент також подякував Великій Британії за рішення надати Україні технології радіоелектронної боротьби для захисту українських дронів.

«Точно буде корисно на полі бою. Разом можемо зробити ще більше у сфері дронів та інших технологій», — заявив Зеленський.

Глава держави запросив Енді Бернема відвідати Україну.