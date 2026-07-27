Зеленський прибув до Великої Британії: назвав головні теми переговорів

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. Він планує зустрітися з прем’єр-міністром Енді Бернемом та українськими військовими, які перебувають у країні.

Про свій приїзд Зеленський розповів у понеділок, назвавши головними темами переговорів протиповітряну оборону, безпеку на морі та спільне оборонне виробництво.

«Прибув до Великої Британії. У плані – зустрічі з Прем’єр-міністром Енді Бернемом, також із нашими воїнами, які зараз перебувають у Британії та, зокрема, брали участь у навчаннях Sea Breeze», — зазначив президент.

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Зеленський наголосив, що за роки повномасштабної війни Україна та Велика Британія побудували найміцніші відносини за всю історію співпраці двох держав.

За його словами, ключовими пріоритетами залишаються посилення ППО, безпека на морі та розвиток спільних оборонних виробництв.

«Цінуємо, що завжди можемо розраховувати на принципові рішення, лідерство й підтримку Британії», — заявив глава держави.

Президент додав, що Україна й надалі працюватиме над зміцненням партнерства з Великою Британією та посиленням безпеки обох країн.