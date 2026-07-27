На Харківщині агенти ФСБ готували “благодійну” вечірку для масового вбивства військових

У Харківській області СБУ запобігла серії терактів російських спецслужб, метою яких була ліквідація кількох десятків українських військових. Для цього агенти ФСБ організували фальшиву “благодійну” вечірку та паралельно готували потужний вибуховий пристрій.

Про це повідомили в СБУ.

Військова контррозвідка СБУ затримала двох агентів ФСБ, яких підозрюють у підготовці ліквідації українських військових у Харківській області. Як уточнили в Харківській обласній прокуратурі, затримали зловмисників у Харкові.

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Слідство встановило, що обох фігурантів, 26-річного чоловіка та 15-річну дівчину, дистанційно завербували через Telegram-канали, де пропонували «легкі заробітки». Спочатку вони виконували тестові завдання: фотографували та знімали на відео окремі об’єкти, а також підпалили автомобіль Сил оборони.

Згодом російські спецслужби залучили агентів до підготовки вбивства українських військових під час фальшивої “благодійної” вечірки. Щоб заманити військовослужбовців на захід, фігуранти орендували будинок за містом і розмістили запрошення в місцевих Telegram-каналах.

“Під час проведення заходу агенти мали підсипати у напої сильнодіючі речовини, вживання яких призводить до летальних наслідків. Встановлено, що відвідати вечірку погодилися декілька десятків осіб, більшість із яких є представниками Сил оборони. Паралельно з цим фігуранти отримали завдання від куратора виготовити потужну бомбу із вибуховою частиною на 10 кг”, — розповіли в СБУ.

Співробітники військової контррозвідки затримали одного з підозрюваних, коли він переносив саморобний вибуховий пристрій у рюкзаку. Іншу фігурантку, мешканку Харківської області, затримали в орендованому будинку, де вона виготовляла складові до бомби.

Під час обшуків правоохоронці вилучили компоненти вибухового пристрою, а також телефони з доказами співпраці з російським куратором та дорученнями щодо інших розвідувально-підривних завдань.

Затриманим, відповідно до вчинених злочинів, повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Обох фігурантів взяли під варту без права внесення застави, їм загрожує довічне ув’язнення.