У Польщі двох українців жорстоко побили через акцент

У Польщі жертвами нападу та побиття стали двоє українців. Причина нападу — акцент, який не сподобався полякам.

Про напад повідомила мати постраждалої Каріна Кіцай у Threads 26 липня.

“Сьогодні мою доньку Настю та її хлопця Максима жорстоко побили в одному з магазинів у Польщі”, — написала жінка.

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За словами жінки, її донька зазнала тяжких травм. Лікарі накладають їй шви на шиї, а в обох постраждалих підозрюють струс мозку. Вона стверджує, що нападниками були поляки, а причиною агресії став український акцент, який вони почули в магазині.

“Всі — поляки. Причина — український акцент, який вони почули в магазині”, — написала жінка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція польського міста Легниця розслідує напад на двох 13-річних громадянок України. За попередніми даними, невідома жінка могла напасти на дівчат через те, що вони розмовляли українською мовою.