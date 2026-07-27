        Суспільство

        У Польщі двох українців жорстоко побили через акцент

        Галина Шподарева
        27 Липня 2026 11:01
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        Напад на українців у Польщі / Скриншот
        Напад на українців у Польщі / Скриншот

        У Польщі жертвами нападу та побиття стали двоє українців. Причина нападу — акцент, який не сподобався полякам.

        Про напад повідомила мати постраждалої Каріна Кіцай у Threads 26 липня.

        “Сьогодні мою доньку Настю та її хлопця Максима жорстоко побили в одному з магазинів у Польщі”, — написала жінка.

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        За словами жінки, її донька зазнала тяжких травм. Лікарі накладають їй шви на шиї, а в обох постраждалих підозрюють струс мозку. Вона стверджує, що нападниками були поляки, а причиною агресії став український акцент, який вони почули в магазині.

        “Всі — поляки. Причина — український акцент, який вони почули в магазині”, — написала жінка.

        Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція польського міста Легниця розслідує напад на двох 13-річних громадянок України. За попередніми даними, невідома жінка могла напасти на дівчат через те, що вони розмовляли українською мовою.


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