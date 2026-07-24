Польща запропонувала виробляти ракети для Patriot разом зі США та Україною

Польща запропонувала США та Україні налагодити спільне виробництво ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Варшава вважає, що підприємство має працювати у безпечному місці, а польська сторона могла б забезпечити захист виробництва.

Про це повідомила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька під час візиту до Вашингтона, передає PAP.

За її словами, пропозицію обговорювали під час зустрічей із представниками Пентагону та Державного департаменту США.

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Собковяк-Чарнецька нагадала, що президент США Дональд Трамп раніше заявляв про можливість будівництва заводу з виробництва ракет Patriot на території України. Водночас польська сторона запропонувала формат тристоронньої співпраці за участю США, України та Польщі.

«Йдеться про забезпечення виробництва, щоб воно відбувалося у безпечному місці», — пояснила польська урядовиця.

Вона зазначила, що ракети для Patriot мають великий попит у світі, тому Польща зацікавлена у долученні до їхнього спільного виробництва. Подальші переговори мають відбутися між трьома країнами.

Польща хоче створити сервісний центр Patriot

Під час переговорів у Вашингтоні польська делегація також запропонувала розмістити у Польщі сервісний центр для систем Patriot.

За словами Собковяк-Чарнецької, розвитку такого проєкту сприяють географічне положення Польщі та зростання можливостей її оборонної промисловості. Вона заявила, що американська сторона поставилася до цієї пропозиції з розумінням.

Ще однією темою переговорів стало можливе посилення військової присутності США у Польщі. Заступниця міністра повідомила, що у США та Польщі вже створено робочі групи, які займаються підготовкою відповідного проєкту.

Остаточне рішення щодо розміщення додаткових американських військових, за її словами, ухвалюватиме президент Трамп.

Також у Вашингтоні обговорювали можливість надання Польщі ще однієї позики обсягом 4 млрд доларів для закупівлі американської військової техніки в межах програми Foreign Military Financing. Польська сторона сподівається підписати відповідну угоду протягом кількох тижнів.