У Харкові чоловік напав на військових ТЦК: троє поранених, поліція відкрила вогонь

У Харкові невідомий чоловік напав на військовослужбовців територіального центру комплектування та представника поліції під час оповіщення військовозобов’язаних. Троє військових отримали поранення, а нападника поліцейський поранив у ногу.

Про це повідомив Харківський обласний ТЦК та СП.

За даними центру комплектування, постраждалих військовослужбовців доправили до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

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У ТЦК заявили, що для припинення нападу та відвернення безпосередньої загрози життю і здоров’ю військових поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю. Нападник дістав поранення ноги.

Правоохоронці встановили особу чоловіка та затримали його.

Також з’ясувалося, що 21 липня поблизу автовокзалу на Аерокосмічному проспекті затриманий уже погрожував спільній групі оповіщення, однак тоді втік із місця події.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 350 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі та процесуальні дії.

У Харківському обласному ТЦК подякували поліцейському за швидке реагування та нагадали, що напад, опір або перешкоджання роботі військовослужбовців тягнуть за собою кримінальну відповідальність.