        Суспільство

        Грози вдарять по заходу та центру України: синоптики попередили про погіршення погоди

        Галина Шподарева
        23 Липня 2026 22:12
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        Грозові хмари над Львовом / Фото: dilo.net.ua
        Грозові хмари над Львовом / Фото: dilo.net.ua

        У п’ятницю, 24 липня, у західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині очікуються грози. У цих регіонах оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        “Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, — йдеться в повідомленні.

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        Упродовж доби в Україні прогнозують мінливу хмарність. Вночі короткочасні дощі та грози можливі на заході й сході країни, а вдень — у більшості областей, крім південних.

        Вітер переважно північний, зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +10…+15 °C, на півдні та сході до +19 °C.

        Вдень повітря прогріється до +21…+26 °C. У Карпатах вночі очікується +5…+10 °C, вдень +12…+17 °C.

        Погодна мапа України на 24 липня / Фото: Укргідрометцентр

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