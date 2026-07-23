Грози вдарять по заходу та центру України: синоптики попередили про погіршення погоди

У п’ятницю, 24 липня, у західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині очікуються грози. У цих регіонах оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту”, — йдеться в повідомленні.

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Упродовж доби в Україні прогнозують мінливу хмарність. Вночі короткочасні дощі та грози можливі на заході й сході країни, а вдень — у більшості областей, крім південних.

Вітер переважно північний, зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +10…+15 °C, на півдні та сході до +19 °C.

Вдень повітря прогріється до +21…+26 °C. У Карпатах вночі очікується +5…+10 °C, вдень +12…+17 °C.

