У Чехії розбився гелікоптер Venom: один військовий загинув, четверо постраждали

23 липня на військовій базі в Чехії зазнав аварії гелікоптер UH-1Y Venom. Один військовослужбовець загинув, ще четверо дістали поранення.

Про це йдеться в повідомленні армії Чехії в мережі X.

Нещасний випадок стався на 22-й базі вертолітної авіації в Намєшті-над-Ославою. На борту гелікоптера перебували п’ятеро військовослужбовців. Один із них загинув, ще четверо зазнали поранень.

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Ім’я загиблого військового та інші персональні дані наразі не оприлюднюють із поваги до його родини.

“У цей надзвичайно важкий момент ми висловлюємо глибокі та щирі співчуття родині, близьким, друзям і колегам загиблого. Втрата військовослужбовця Армії Чеської Республіки є трагедією, яка зачіпає не лише його найближчих, а й усю військову спільноту”, — йдеться у заяві.

Пораненим військовим та їхнім родинам надають допомогу. До завершення розслідування обставин аварії армія Чехії призупинила експлуатацію всіх гелікоптерів системи H-1.

Довідка. Гелікоптер UH-1Y Venom — сучасна версія легендарної серії Huey виробництва американської компанії Bell Textron. Чехія почала експлуатувати такі машини у липні 2023 року. Вони замінили застарілі радянські бойові й транспортні гелікоптери Мі-35, які передали Україні.