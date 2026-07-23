Україна вироблятиме перехоплювачі для Patriot разом з американською оборонною компанією, — Зеленський

Україна спільно з американською оборонною компанією Raytheon планує виробляти перехоплювачі для систем Patriot. Сторони також обговорили інші напрями співпраці у сфері ненаступального військового обладнання.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з керівництвом компанії.

Сьогодні Зеленський провів зустріч із командою американської компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом ДеАнтоною, чию техніку Україна вже давно використовує для захисту людей від російських атак.

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“Я вдячний за готовність компанії вивести наше партнерство на ще вищий рівень, коли Україна вироблятиме спільно з Raytheon одні з найважливіших засобів ППО — перехоплювачі для “петріотів”, — заявив Зеленський.

Він зазначив, що обговорював це питання з президентом США Дональдом Трампом в Анкарі.

“Саме час рухатися в цьому напрямку”, — додав президент.

Також ішлося про інші сфери партнерства, зокрема щодо військової техніки, яка не призначена для наступальних операцій. Команди обох сторін – як на урядовому рівні, так і з боку приватного сектору – підтримуватимуть тісний зв’язок, щоб усе це опрацювати.