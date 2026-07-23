18 поранених, дитина — у важкому стані: наслідки авіаудару по Запоріжжю

Унаслідок авіаудару по Запоріжжю 23 липня постраждали щонайменше 18 людей, серед них дитина. Допомогу пораненим надають медики та поліцейські.
Кадри з місця удару по Запоріжжю показали в Нацполіції.
По Запоріжжю вдарили п’ять російських керованих авіабомб. Одна з них влучила поряд з медзакладом, де перебували лікарі й пацієнти.
Ще одне з влучань зафіксовано у дворі багатоквартирного будинку.
Наразі відомо про 18 поранених людей, серед них дитина, яка перебуває у важкому стані.
Пошкоджені медичний заклад, житлові будинки та автомобілі.
На місцях працюють поліцейські, надзвичайники, волонтери та всі екстрені служби міста.