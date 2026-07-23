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        18 поранених, дитина — у важкому стані: наслідки авіаудару по Запоріжжю

        Галина Шподарева
        23 Липня 2026 19:29
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        Поліцейські та рятувальники на місці авіаудару по Запоріжжю 23 липня / Фото: Нацполіція
        Поліцейські та рятувальники на місці авіаудару по Запоріжжю 23 липня / Фото: Нацполіція

        Унаслідок авіаудару по Запоріжжю 23 липня постраждали щонайменше 18 людей, серед них дитина. Допомогу пораненим надають медики та поліцейські.

        Кадри з місця удару по Запоріжжю показали в Нацполіції.

        По Запоріжжю вдарили п’ять російських керованих авіабомб. Одна з них влучила поряд з медзакладом, де перебували лікарі й пацієнти.

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        Ще одне з влучань зафіксовано у дворі багатоквартирного будинку. 

        Наразі відомо про 18 поранених людей, серед них дитина, яка перебуває у важкому стані.

        Пошкоджені медичний заклад, житлові будинки та автомобілі. 

        На місцях працюють поліцейські, надзвичайники, волонтери та всі екстрені служби міста.

        Наслідки удару РФ по Запоріжжю 23 липня / Фото: Нацполіція

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