18 поранених, дитина — у важкому стані: наслідки авіаудару по Запоріжжю

Унаслідок авіаудару по Запоріжжю 23 липня постраждали щонайменше 18 людей, серед них дитина. Допомогу пораненим надають медики та поліцейські.

Кадри з місця удару по Запоріжжю показали в Нацполіції.

По Запоріжжю вдарили п’ять російських керованих авіабомб. Одна з них влучила поряд з медзакладом, де перебували лікарі й пацієнти.

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Ще одне з влучань зафіксовано у дворі багатоквартирного будинку.

Наразі відомо про 18 поранених людей, серед них дитина, яка перебуває у важкому стані.

Пошкоджені медичний заклад, житлові будинки та автомобілі.

На місцях працюють поліцейські, надзвичайники, волонтери та всі екстрені служби міста.