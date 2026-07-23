Федоров може стати віцепрем’єром з військових новацій, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову посаду віцепрем’єр-міністра з військових новацій, яка має на меті забезпечити координацію новацій із керівництвом Міноборони, головнокомандувачем ЗСУ та президентом.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Києві.

Зеленський зазначив, що Федоров залишається в команді та отримав від нього кілька пропозицій щодо подальшої роботи.

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“Остання посада — віцепрем’єр-міністр України з військових новацій. І це дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій із керівництвом Міноборони, з головкомом нашої армії, з президентом. Усе це можна і потрібно робити щодня”, — сказав Зеленський.

Раніше президент повідомляв, що запропонував Федорову “гідну позицію у владі”, яка дала б змогу об’єднати технологічну складову держави. Тоді він не уточнив назву посади та не повідомив, чи погодився Федоров.