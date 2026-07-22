Більшість українців не підтримали звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Також за останній тиждень рівень довіри до Федорова зріс майже вдвічі — з 35% до 65%.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 20–21 липня 2026 року. Опитування завершили до появи в медіа офіційної інформації про відставку Олександра Сирського.

Найбільше українці довіряють Валерію Залужному — 70%. Михайлу Федорову довіряють 65% опитаних, Кирилу Буданову — 62%, Володимиру Зеленському — 59%.

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Олександру Усику висловили довіру 54% респондентів. Рівень довіри до Олександра Сирського становить 23%, до Петра Порошенка — 21%.

За тиждень довіра до Федорова зросла з 35% до 65%, тоді як показник Сирського знизився з 39% до 23%.

Звільнення Федорова з посади міністра оборони не підтримали 72% українців. Підтримали таке рішення 5%, ще 17% заявили, що їм байдуже.

Відставку Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ підтримали 55% опитаних, проти виступили 15%. Ще 19% відповіли, що ставляться до цього питання байдуже.

У першому турі гіпотетичних президентських виборів найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський — 22,3%. Далі йдуть Валерій Залужний із 14,9% та Михайло Федоров із 13,4%.

Наступні позиції посіли Кирило Буданов, Олександр Усик, Петро Порошенко, Ігор Терехов, Дмитро Разумков та Андрій Білецький. Частина опитаних не визначилася з вибором або не планувала брати участь у голосуванні.