22 липня росіяни завдали ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Загинула одна людина, щонайменше троє дістали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Запоріжжі російський безпілотник ударив по території підприємства харчової промисловості. Після атаки загорілися автомобілі та приміщення.

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Допомога медиків знадобилася 33-річній жінці та чоловікам віком 25 і 41 рік.

Також російські війська атакували Запорізький район: у селі Лежине авіабомби зруйнували будинки. За попередніми даними, під завалами можуть залишатися люди.

Внаслідок атаки загинула одна людина. На місці працюють екстрені служби.