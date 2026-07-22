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        Росія атакувала Запоріжжя та район: є загиблий і троє поранених (ОНОВЛЕНО)

        Галина Шподарева
        22 Липня 2026 17:39
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        У Запоріжжі росіяни вдарили по цивільному підприємству / Фото: Запорізька ОВА
        У Запоріжжі росіяни вдарили по цивільному підприємству / Фото: Запорізька ОВА

        22 липня росіяни завдали ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Загинула одна людина, щонайменше троє дістали поранення.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        У Запоріжжі російський безпілотник ударив по території підприємства харчової промисловості. Після атаки загорілися автомобілі та приміщення.

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        Допомога медиків знадобилася 33-річній жінці та чоловікам віком 25 і 41 рік.

        Також російські війська атакували Запорізький район: у селі Лежине авіабомби зруйнували будинки. За попередніми даними, під завалами можуть залишатися люди.

        Внаслідок атаки загинула одна людина. На місці працюють екстрені служби.

        Наслідки удару по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА

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