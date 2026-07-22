        Події

        У Харкові пролунала серія ударів: є постраждалі та пожежі

        Сергій Бордовський
        22 Липня 2026 14:28
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        Російські війська 22 липня завдали ударів по Салтівському, Немишлянському та Шевченківському районах Харкова. Внаслідок атак постраждали шестеро людей, на місцях влучань виникли пожежі.

        Росіяни вдарили дроном по АЗК в Харкові / Фото: Суспільне Харків

        Про наслідки обстрілів повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        Перший удар зафіксували у Салтівському районі. Інформацію про його наслідки та можливих постраждалих уточнюють.

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        Згодом російські війська атакували Немишлянський район. На місці влучання виникло загоряння.

        Внаслідок цього удару постраждали п’ятеро людей. У всіх медики діагностували гостру реакцію на стрес і надали необхідну допомогу.

        Пізніше влучання зафіксували у Шевченківському районі Харкова. На місці удару спалахнула пожежа — загорівся вантажний автомобіль.

        Унаслідок атаки постраждала 22-річна жінка. У неї також діагностували гостру реакцію на стрес, медичну допомогу надали на місці.

        Інформація про інші наслідки ударів і масштаби пошкоджень уточнюється.


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