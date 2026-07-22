У Харкові пролунала серія ударів: є постраждалі та пожежі

Російські війська 22 липня завдали ударів по Салтівському, Немишлянському та Шевченківському районах Харкова. Внаслідок атак постраждали шестеро людей, на місцях влучань виникли пожежі.
Про наслідки обстрілів повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Перший удар зафіксували у Салтівському районі. Інформацію про його наслідки та можливих постраждалих уточнюють.
Згодом російські війська атакували Немишлянський район. На місці влучання виникло загоряння.
Внаслідок цього удару постраждали п’ятеро людей. У всіх медики діагностували гостру реакцію на стрес і надали необхідну допомогу.
Пізніше влучання зафіксували у Шевченківському районі Харкова. На місці удару спалахнула пожежа — загорівся вантажний автомобіль.
Унаслідок атаки постраждала 22-річна жінка. У неї також діагностували гостру реакцію на стрес, медичну допомогу надали на місці.
Інформація про інші наслідки ударів і масштаби пошкоджень уточнюється.