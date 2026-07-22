“Йому буде дуже важко”: Залужний прокоментував призначення Драпатого головкомом ЗСУ

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував призначення Михайла Драпатого новим очільником ЗСУ. Він назвав генерала людиною честі та попередив, що на новій посаді йому буде значно важче, ніж той може уявляти.

У своєму зверненні Залужний наголосив, що військова справа передусім ґрунтується на моральних принципах і цінностях, які формують честь.

«Честь, яка дорожча за будь-які посади і нагороди. Саме вона створює ідеї і шукає шляхи для їх реалізації», — заявив колишній головком. Реклама Реклама

За його словами, саме ці принципи спонукають шукати людей, які разом нестимуть важку відповідальність. Ті ж, хто діє інакше, як зазначив Залужний, «рано чи пізно отримають ганьбу».

Окремо він звернувся до Михайла Драпатого та попередив про складність завдань, які постануть перед новим керівником української армії.

«Новому головнокомандувачу Збройних Сил України буде дуже важко. Значно важче, ніж він собі уявляє. Проте Михайлу точно вже ніколи не буде соромно», — написав Залужний.

Він назвав Драпатого людиною честі, для якої головним залишається обов’язок.

«Людина честі не має ідолу, тому йому немає що втрачати. Єдине, що він має, — це лише обов’язок», — підсумував колишній головнокомандувач.

Призначення Михайла Драпатого

Президент Володимир Зеленський увечері 21 липня оголосив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане генерал-майор Михайло Драпатий. Президент заявив, що вже визначив із ним першочергові та середньострокові завдання, а операції Сил оборони й українська програма далекобійних ударів мають продовжуватися.

Драпатий змінив на посаді Олександра Сирського, який очолював ЗСУ з лютого 2024 року. Після відставки Сирський заявив, що передає наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й здійснює наступальні операції на окремих ділянках фронту.

До призначення головкомом Драпатий командував Об’єднаними силами. У листопаді 2024 року його також призначали командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а до цього він керував обороною на Харківському напрямку.

Драпатий брав участь у звільненні Маріуполя у 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення він керував обороною Кривого Рогу, згодом очолював оперативне угруповання «Херсон» і був серед командувачів операції зі звільнення правобережної частини Херсонської області.