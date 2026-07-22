Український F-16 уперше збив російський винищувач у повітряному бою — генерал США

Український винищувач F-16 уперше збив російський бойовий літак у повітряному двобої. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн під час слухань у Комітеті Сенату з асигнувань у Вашингтоні.

Під час слухань старший сенатор США, представник Демократичної партії Річард Дурбін запитав Кейна, як на Україну може вплинути можливе припинення фінансування протиповітряної оборони протягом трьох років.

У відповідь американський генерал наголосив на розвитку українських оборонних спроможностей та масштабуванні власного виробництва.

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«Неймовірна робота, яку виконує українська промислова база, полягає в масштабуванні власних можливостей. Це варіюється від їхніх можливостей “земля — повітря” до можливостей “повітря — повітря”», — заявив Кейн.

За його словами, нещодавно відбувся повітряний бій, у якому український F-16 знищив російський винищувач.

«Нещодавно ми стали свідками першого повітряного бою, в якому український F-16 збив російський винищувач», — сказав генерал.

Кейн також зазначив, що протягом останніх кількох років Україна за підтримки міжнародних партнерів значно посилила свою ешелоновану систему оборони.

Він наголосив, що здатність України масштабувати багатошарову оборону суттєво зросла завдяки допомозі багатьох держав.