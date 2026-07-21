Лукашенко пояснив, навіщо розгорнув сили спецоперацій на кордоні з Україною

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сили спеціальних операцій Білорусі розосереджені вздовж кордону з Україною для “забезпечення безпеки країни”. Також він наказав відправляти туди тих, хто погано працює під час збиральної кампанії.

Про це він сказав під час селекторної наради, повідомляє білоруське видання БелТА.

Лукашенко доручив передати міністру оборони Віктору Хреніну наказ відправляти до армії працівників, які, на його думку, не вміють працювати або порушують трудову дисципліну в сільському господарстві.

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“Ну чого ми будемо за дефіциту кадрів наручники надягати? Попросіть Хреніна, доручення йому моє передайте: усіх, хто не вміє працювати, — до армії і на південний кордон. У ліс. Там наші хлопці, сили спеціальних операцій, за моїм наказом розосереджені вздовж українського кордону. Це не означає, що ми на когось нападати збираємося. Ми ні на кого не нападаємо, ми забезпечуємо свою безпеку. Нелегко — комарики, мухи, мошки та інше. Ось туди їх, до армії. Звичайними солдатами. Тиждень підготовки — гранатомет, кулемет — і туди, у розпорядження сил спеціальних операцій”, — сказав Лукашенко.

Він також заявив, що до армії можуть відправляти чиновників і працівників, які не виконають поставлені завдання.

“Усіх туди, хто не виконає доручення. Це мій наказ. Будь-який чиновник — в уряді, облвиконкомі, райвиконкомі — у господарство на трактор, комбайн. Не вмієш гайки крутити? Будеш помічником, будеш підносити “снаряди”. Будь-яке невиконання — до армії. Нехай там служить. У лісі сидітиме”, — додав Лукашенко.