Повітряні сили спростували фейк про “білоруський Іл-62” в українському небі

Повітряні сили ЗСУ спростували інформацію про нібито перетин українського кордону літаком Іл-62 білоруських авіаліній. У військових заявили, що жоден літак білоруських авіаліній не перетинав український кордон.

Повідомлення про нібито політ білоруського літака над Україною з’явилися ввечері 25 червня в деяких соцмережах. Автори публікацій посилалися на дані сервісу Flightradar24 і стверджували, що вантажний Іл-62 о 20:30 за київським часом нібито залетів у Чернігівську область, а згодом перетнув українсько-молдовський кордон.

У Повітряних силах наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. Управління комунікацій Повітряних сил повідомило про це Центр протидії дезінформації при РНБО України, який опублікував спростування на офіційних ресурсах.

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Військові окремо звернули увагу, що Flightradar24 є цивільним комерційним сервісом і не є офіційним джерелом інформації про повітряний простір.

“Flightradar24 не є офіційним джерелом інформації про повітряний простір, тож не несе відповідальності за надання неточної чи недостовірної інформації”, — зазначили в Повітряних силах.

У Повітряних силах закликали медіа користуватися лише достовірною та перевіреною інформацією з офіційних джерел і не поширювати фейки.

Також у командуванні нагадали, що Повітряні сили цілодобово несуть бойове чергування з виявлення повітряних цілей як над територією України, так і далеко за її межами.

Інформація про повітряні загрози оперативно публікується на офіційних ресурсах Повітряних сил у Telegram, WhatsApp і Viber.